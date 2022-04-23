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    Патриарх Кирилл призвал верующих молиться о мире накануне Пасхи

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Патриарх Кирилл призвал верующих молиться о мире накануне Пасхи

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед Пасхой призвал верующих молиться о том, чтобы восторжествовал крепкий мир.

    «Сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей поселились ненависть, особенно важно не забывать о своем христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой», — сказал он.

    Глава РПЦ отметил, что сейчас нельзя поддаваться на дьявольское искушение разрушить единство христиан. По словам патриарха, важно проявлять друг к другу заботу, внимание, доброту и чуткость.

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