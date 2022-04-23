Патриарх Кирилл призвал верующих молиться о мире накануне Пасхи

«Сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей поселились ненависть, особенно важно не забывать о своем христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой», — сказал он.