Патриарх Кирилл призвал верующих молиться о мире накануне Пасхи

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед Пасхой призвал верующих молиться о том, чтобы восторжествовал крепкий мир.
«Сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей поселились ненависть, особенно важно не забывать о своем христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой», — сказал он.
Глава РПЦ отметил, что сейчас нельзя поддаваться на дьявольское искушение разрушить единство христиан. По словам патриарха, важно проявлять друг к другу заботу, внимание, доброту и чуткость.
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