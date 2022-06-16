Патриарх Кирилл попал в санкционный список Великобритании

Британские власти решили ввести ограничения в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом говорится в материале Reuters.
По информации агентства, шаг Лондона связан с позицией епископа РПЦ по событиям на Украине. Санкции затронули и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову. В Великобритании считают, что она «принудительно перемещала и усыновляла украинских детей».
Также в черный список попали российские военнослужащие и представители администрации Херсонской области.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал планы Евросоюза ввести санкции против патриарха Кирилла. По его мнению, подобные действия противоречат здравому смыслу.