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Патриарх Кирилл попал в санкционный список Великобритании

Патриарх Кирилл попал в санкционный список Великобритании
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Британские власти решили ввести ограничения в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом говорится в материале Reuters.

По информации агентства, шаг Лондона связан с позицией епископа РПЦ по событиям на Украине. Санкции затронули и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову. В Великобритании считают, что она «принудительно перемещала и усыновляла украинских детей».

Также в черный список попали российские военнослужащие и представители администрации Херсонской области.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал планы Евросоюза ввести санкции против патриарха Кирилла. По его мнению, подобные действия противоречат здравому смыслу.

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