Патриарх Кирилл попал в санкционный список Великобритании

По информации агентства, шаг Лондона связан с позицией епископа РПЦ по событиям на Украине. Санкции затронули и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову. В Великобритании считают, что она «принудительно перемещала и усыновляла украинских детей».