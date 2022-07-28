Патриарх Кирилл ответил на заявления, что РПЦ существует только для «москалей»

Русская православная церковь существует не только для так называемых «москалей», но и для жителей многих стран мира, в которых она присутствует. Об этом заявил патриарх Московского и всея Руси Кирилл на встрече с детьми из Донбасса и с Украины.
Священнослужитель обратил внимание, что РПЦ можно найти почти на всех континентах планеты. Церковь присутствует в более чем 60 странах.
«Люди злонамеренные, в том числе на Украине, иногда утверждает, что это Церковь только для русских, для «москалей», но это совсем не так!», — подчеркнул патриарх.
По его словам, в процентном соотношении россиян может быть больше в сравнении с остальными, однако это не отражает духовного вклада людей в жизнь РПЦ. Патриарх Кирилл сравнил верующих других национальностей со святыми угодниками, которых тоже было мало, зато их вклад был несоизмерим с другими.