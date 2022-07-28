Патриарх Кирилл ответил на заявления, что РПЦ существует только для «москалей»

По его словам, в процентном соотношении россиян может быть больше в сравнении с остальными, однако это не отражает духовного вклада людей в жизнь РПЦ. Патриарх Кирилл сравнил верующих других национальностей со святыми угодниками, которых тоже было мало, зато их вклад был несоизмерим с другими.