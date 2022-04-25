Патриарх Кирилл напомнил, что сила россиян в единстве

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Глава Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал народ сплотиться вокруг власти, чтобы не дать другим странам разрушить независимость России.
Священнослужитель подчеркнул, что сейчас жители РФ особенно нуждаются во внутреннем сплочении. Россия будет непобедима, пока у граждан сохранится вера в сердцах, добавил патриарх Кирилл.
«И потому народ наш сегодня должен особенно сплотиться вокруг этого исторического центра всея Руси — вокруг града Москвы, понимая, что только в единстве наша сила», — отметил глава РПЦ.
В ходе проповеди после службы в Успенском соборе Кремля 25 апреля священнослужитель пожелал, чтобы героические примеры прошлого вдохновляли россиян на защиту Отечества и подлинной независимости.
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