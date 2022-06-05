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«Патологический лжец и марионетка»: в Сети высмеяли Зеленского из-за слов о России и Украине

«Патологический лжец и марионетка»: в Сети высмеяли Зеленского из-за слов о России и Украине
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/globallookpress

Президента Украины Владимира Зеленского пользователи Сети подняли на смех после его слов о победе Украины.

В Twitter комментаторы раскритиковали политику украинского лидера и назвали его лжецом.

«20 процентов твоей страны уже нет, что ты куришь?»;

«Эта марионетка войдет в историю как худший лидер. Сначала он позволил американцам пожертвовать его страной, а потом месяцами отказывался вести переговоры, потому что верил, что может победить»;

«Зеленский — патологический лжец», — подытожили пользователи Сети.

Ранее отставной подполковник ВВС США Уильям Астор заявил, что США исторически занимаются разжиганием конфликтов, что позволяет им быть опасным гегемоном в мире, украинский кризис при этом не стал исключением.

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