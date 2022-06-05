Президента Украины Владимира Зеленского пользователи Сети подняли на смех после его слов о победе Украины.
В Twitter комментаторы раскритиковали политику украинского лидера и назвали его лжецом.
«20 процентов твоей страны уже нет, что ты куришь?»;
«Эта марионетка войдет в историю как худший лидер. Сначала он позволил американцам пожертвовать его страной, а потом месяцами отказывался вести переговоры, потому что верил, что может победить»;
«Зеленский — патологический лжец», — подытожили пользователи Сети.
Ранее отставной подполковник ВВС США Уильям Астор заявил, что США исторически занимаются разжиганием конфликтов, что позволяет им быть опасным гегемоном в мире, украинский кризис при этом не стал исключением.