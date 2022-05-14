Пасынок Армена Джигарханяна решил вернуться в Россию из Америки

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Представители шоу-бизнеса начинают возвращаться в Россию из-за рубежа. В их числе оказался пасынок покойного актера Армена Джигарханяна.
Данной информацией поделилась бывшая избранница Степана Джигарханяна Ольга Казаченко. Родственник покойного артиста уже успел с ней встретиться.
«Степан приехал в Россию по своим личным делам! О возобновлении романа говорить преждевременно. Я не отрицаю, что мы действительно встречались со Степаном и прекрасно провели время», — рассказала девушка в интервью для «Собеседника».
Тем временем, возвращаться на родину не торопятся шоумен Максим Галкин, певица Алла Пугачева, актриса Чулпан Хаматова, музыкант Андрей Макаревич и многие другие. Артисты покинули Россию после начала специальной операции на Украине.