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    Пасынок Армена Джигарханяна решил вернуться в Россию из Америки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пасынок Армена Джигарханяна решил вернуться в Россию из Америки

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    globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya/Russian Look

    Представители шоу-бизнеса начинают возвращаться в Россию из-за рубежа. В их числе оказался пасынок покойного актера Армена Джигарханяна. 

    Данной информацией поделилась бывшая избранница Степана Джигарханяна Ольга Казаченко. Родственник покойного артиста уже успел с ней встретиться. 

     «Степан приехал в Россию по своим личным делам! О возобновлении романа говорить преждевременно. Я не отрицаю, что мы действительно встречались со Степаном и прекрасно провели время», — рассказала девушка в интервью для «Собеседника».

    Тем временем, возвращаться на родину не торопятся шоумен Максим Галкин, певица Алла Пугачева, актриса Чулпан Хаматова, музыкант Андрей Макаревич и многие другие. Артисты покинули Россию после начала специальной операции на Украине. 

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