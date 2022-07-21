Пастор раскрыл подробности свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в Лас-Вегасе

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

В эти выходные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в Лас-Вегасе, и в прессе продолжают появляться подробности этого события. С корреспондентом People пообщался Райан Вулф — пастор свадебной часовни, известной как A Little White Wedding Chapel. Именно он провел свадебную церемонию звезд в субботу.

Он рассказал, что Дженнифер и Бен подготовили к свадьбе собственные небольшие клятвы:

Это были прекрасные слова. Очень эмоциональный момент, который показал, как сильно они друг друга любят.

Как оказалось, для самого пастора церемония звездной пары стала сюрпризом. В тот вечер он провел уже пять свадеб и собирался закрывать часовню, как вдруг появились знаменитости:

Мы уже все закрывали, и тут приезжают они. Мы говорим друг другу: “Ну ладно, проведем еще одну свадьбу”. Конечно, я знаю, кто такая Дженнифер Лопес, но не каждый день Бен Аффлек и Дженнифер Лопес появляются на пороге. Их лица показались знакомыми, однако я их сначала и не узнал — как раз потому, что не ожидал здесь увидеть.

Вулф говорит, что только когда жених и невеста переоделись в свадебные наряды, он понял, кто перед ним, и постарался не волноваться, но это было сложно.

Как рассказал пастор, вместе с Дженнифер и Беном приехали двое детей — 14-летняя дочь Лопес Эмми и один из детей Аффлека (Вулф не уточнял, кто именно). Именно они были свидетелями на свадьбе, хотя обычно это разрешено только тем, кому уже исполнилось 18.

В конце церемонии их дети сильно развеселились, было видно, что они очень близки, что у них отличные отношения. Оба выглядели по-настоящему счастливыми,

— рассказал Вулф.

Как говорит пастор, дети звезд снимали церемонию на телефон: профессиональных фотографов и видеографов не было.

Не скажу, что церемония была долгой, но она заняла больше времени, чем обычно длятся свадьбы в нашей часовне. Конечно, после церемонии они сделали на свои телефоны множество фотографий — в часовне, в розовом “кадиллаке” Элвиса. Им все понравилось, они сказали, что очень довольны,

— говорит Вулф.

Напомним, что первыми кадрами с церемонии Дженнифер поделилась вскоре после свадьбы. Звезда этим вечером сменила два платья. Как говорят источники из окружения пары, планируется большое торжество для друзей и родственников.