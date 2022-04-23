Паста из молотого кунжута позволит укрепить память и поддержать работу сердца

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Употребление двух-трех столовых ложек кунжутной пасты — тахини — позволит насытить организм витаминами и минералами, а также
укрепить память и поддержать работу сердечной мышцы.
Паста тахини содержит в себе много белка, клетчатки,
кальция, а также омега-3 жирных кислот. Ее рекомендуют употреблять с бекмесом —
сгущенным соком из различных фруктов, ягод, овощей, сообщает издание Turkiye.
Благодаря способности улучшать циркуляцию крови по организму
тахини может снизить риск возникновения сердечного приступа и даже инсульта, а омега-3 и омега-6 жирные кислоты в ее составе положительно влияют на нервную
систему. Для лучшего эффекта пасту нужно употреблять регулярно.
Среди других впечатляющих способностей кунжутной пасты
называют защиту организма от вирусов и бактерий, способность регулировать
уровень холестерина и снижать риск развития рака. Также богатая железом паста тахини
способствует профилактике анемии.