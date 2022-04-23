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    Паста из молотого кунжута позволит укрепить память и поддержать работу сердца

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Паста из молотого кунжута позволит укрепить память и поддержать работу сердца

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    pixabay.com

    Употребление двух-трех столовых ложек кунжутной пасты — тахини — позволит насытить организм витаминами и минералами, а также
    укрепить память и поддержать работу сердечной мышцы.

    Паста тахини содержит в себе много белка, клетчатки,
    кальция, а также омега-3 жирных кислот. Ее рекомендуют употреблять с бекмесом —
    сгущенным соком из различных фруктов, ягод, овощей, сообщает издание Turkiye.

    Благодаря способности улучшать циркуляцию крови по организму
    тахини может снизить риск возникновения сердечного приступа и даже инсульта, а омега-3 и омега-6 жирные кислоты в ее составе положительно влияют на нервную
    систему. Для лучшего эффекта пасту нужно употреблять регулярно.

    Среди других впечатляющих способностей кунжутной пасты
    называют защиту организма от вирусов и бактерий, способность регулировать
    уровень холестерина и снижать риск развития рака. Также богатая железом паста тахини
    способствует профилактике анемии.

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