Паста из молотого кунжута позволит укрепить память и поддержать работу сердца

Благодаря способности улучшать циркуляцию крови по организму

тахини может снизить риск возникновения сердечного приступа и даже инсульта, а омега-3 и омега-6 жирные кислоты в ее составе положительно влияют на нервную

систему. Для лучшего эффекта пасту нужно употреблять регулярно.