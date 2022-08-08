Пассажирский поезд насмерть сбил восьмилетнего школьника в Амурской области

Сейчас правоохранители выясняют все детали произошедшего. При наличии оснований следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. Несмотря на оказанную помощь, школьник скончался в реанимационном отделении.

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Благовещенск — Чита, совершил наезд на восьмилетнего мальчика в Амурской области. Трагедия произошла на железнодорожном перегоне Низина — Белогорск, сообщили представители региональной прокуратуры.