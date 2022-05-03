Пассажирский поезд насмерть сбил человека на перегоне в Ростовской области

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Молодой мужчина погиб под колесами пассажирского поезда на одном из перегонов в Ростовской области. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Трагедия произошла в минувшую субботу на перегоне Каменоломни-Шахтная. Машинист пассажирского поезда включил экстренное торможение, однако столкновения избежать так и не удалось. Мужчина скончался на месте от полученных при наезде состава травм.
Предположительно, погибший проигнорировал правила безопасности при переходе железной дороги, однако точные причины и обстоятельства произошедшего станут известны лишь после доследственной проверки. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
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