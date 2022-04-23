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    Пассажирский автобус загорелся на трассе в юго-восточной части Турции

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пассажирский автобус загорелся на трассе в юго-восточной части Турции

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    piqsels.com

    Рейсовый автобус загорелся на трассе по пути из Стамбула в Анкару. В момент ЧП в салоне находились 40 человек, сообщает турецкая газета Huriyyet.

    Водитель транспорта вовремя увидел возгорание, припарковался на обочине и эвакуировал всех пассажиров на улицу. В течение часа пожарные потушили пламя. Госавтоинспекторы из-за происшествия частично перекрыли дорогу в Анкару.

    Всех людей довезли до пункта назначения на другом автобусе. Информация о пострадавших не поступала. По факту инцидента правоохранители инициировали проверку.

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