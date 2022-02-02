Пассажирский автобус протаранил опору освещения в Ханты-Мансийске

Семь человек получили травмы в результате утреннего ДТП в Ханты-Мансийске. Участником аварии стал пассажирский автобус.

Авария произошла в 07:40 среды по местному времени (05:40 по Москве). Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего врезался в опору освещения.

Всего в момент ДТП в салоне транспортного средства находились восемь пассажиров. Одному из пострадавших помощь оказали на месте происшествия, еще шесть человек доставлены в больницу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего, работают сотрудники оперативных служб.

загрузка...