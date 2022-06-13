Пассажиров рейса Сочи — Петербург оштрафовали за скандал во время посадки

Инцидент произошел накануне. Во время посадки на борт петербуржцы нецензурно выражались в адрес других пассажиров, провоцируя конфликт, и не реагировали на замечания окружающих. Спустя некоторое время они вовсе решили самостоятельно покинуть авиалайнер.