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Пассажиров рейса Сочи — Петербург оштрафовали за скандал во время посадки

Пассажиров рейса Сочи — Петербург оштрафовали за скандал во время посадки
pexels.com

Двое возлюбленных из Северной столицы устроили скандал во время посадки на самолет рейса Сочи — Петербург. За это дебоширам был выписан административный штраф, передает МВД Медиа.

Инцидент произошел накануне. Во время посадки на борт петербуржцы нецензурно выражались в адрес других пассажиров, провоцируя конфликт, и не реагировали на замечания окружающих. Спустя некоторое время они вовсе решили самостоятельно покинуть авиалайнер.

В результате самолет улетел по расписанию, а скандалистов задержали в аэропорту Сочи и доставили в дежурную часть. Против них составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Позднее суд назначил им штраф.

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