Пассажиров рейса Сочи — Петербург оштрафовали за скандал во время посадки

Двое возлюбленных из Северной столицы устроили скандал во время посадки на самолет рейса Сочи — Петербург. За это дебоширам был выписан административный штраф, передает МВД Медиа.
Инцидент произошел накануне. Во время посадки на борт петербуржцы нецензурно выражались в адрес других пассажиров, провоцируя конфликт, и не реагировали на замечания окружающих. Спустя некоторое время они вовсе решили самостоятельно покинуть авиалайнер.
В результате самолет улетел по расписанию, а скандалистов задержали в аэропорту Сочи и доставили в дежурную часть. Против них составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Позднее суд назначил им штраф.