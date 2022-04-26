Пассажиров поезда «Россия» в Забайкалье эвакуировали после сообщения о минировании

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Пассажирский поезд №1 «Россия» сообщением Москва — Владивосток был остановлен на станции в городе Могоче Забайкальского края. Это пришлось сделать после поступившего телефонного звонка с сообщением о минировании.
Пассажиры были экстренно эвакуированы. Прибывшие саперы и кинологи тщательно осмотрели состав, передает сетевое издание «ZabNews». Никаких взрывных устройств и опасных предметов в поезде обнаружено не было. Пассажиры заняли свои места и состав продолжил движение.
В пресс-службе транспортной полиции сообщили, что теперь планируется также осмотреть поезд №61 сообщением Владивосток — Москва.
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