Пассажиров поезда «Россия» в Забайкалье эвакуировали после сообщения о минировании

Пассажиры были экстренно эвакуированы. Прибывшие саперы и кинологи тщательно осмотрели состав, передает сетевое издание «ZabNews». Никаких взрывных устройств и опасных предметов в поезде обнаружено не было. Пассажиры заняли свои места и состав продолжил движение.