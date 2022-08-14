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Пассажирам московского метро стали раздавать воду еще на восьми станциях

Пассажирам московского метро стали раздавать воду еще на восьми станциях
Photo by Max Titov on Unsplash

Пассажиры московского метрополитена могут бесплатно получить питьевую воду еще на восьми станциях.

Раздача воды продолжается из-за сильной жары, которая установилась в российской столице. Об этом сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта.

«По результатам мониторинга температуры добавляем станции, где с 15:30 раздаем воду: “Савеловская” (Серпуховско-Тимирязевской) линии, “Марьино”, “Борисово”, “Шипиловская”, “Зябликово”, “Красногвардейская”, “Каширская”, “Домодедовская”», — говорится в сообщении.

Ранее москвичи могли получить бутылку воды на других станциях метро. Это «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская» и другие.

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