Пассажирам московского метро стали раздавать воду еще на восьми станциях

Ранее москвичи могли получить бутылку воды на других станциях метро. Это «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская» и другие.

«По результатам мониторинга температуры добавляем станции, где с 15:30 раздаем воду: “Савеловская” (Серпуховско-Тимирязевской) линии, “Марьино”, “Борисово”, “Шипиловская”, “Зябликово”, “Красногвардейская”, “Каширская”, “Домодедовская”», — говорится в сообщении.

Раздача воды продолжается из-за сильной жары, которая установилась в российской столице. Об этом сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта.

Пассажиры московского метрополитена могут бесплатно получить питьевую воду еще на восьми станциях.