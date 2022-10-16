«Passat и Touareg гарантированно будут продаваться дальше, уже есть договоренность», — в белорусском автосалоне Volkswagen прояснили ситуацию

Белорусские дилеры Volkswagen испытывают тот же дефицит машин, что и российские, однако седан Passat и кроссовер Touareg будут у них при любом развитии событий, о чем сообщили в дилерском центре Volkswagen в Минске. Договоренность об их поставках уже достигнута.

«Passat и Touareg гарантированно будут продаваться дальше, уже есть договоренность. С остальными моделями пока не очень ясно», — заявили представители белорусского автосалона Volkswagen. Дилер добавил, что после того, как автомобили закончатся совсем, всё, что получится, будут пригонять из Европы.





Подробностей о ценах, гарантийных условиях и прочих нюансах, касающихся будущих привозных машин, пока нет: «Пока ничего неизвестно».

Пока что в минском автосалоне остались в наличии два кроссовера Taos и один Polo. Оба Taos представлены в комплектации с турбомотором 1.4 TSI, «автоматом» и передним приводом по цене 108 500 белорусских или 2 685 600 российских рублей. Для сравнения, в России, новый Volkswagen Taos с турбомотором и «автоматом» дешевле трех миллионов рублей уже не найти.