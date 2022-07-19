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Паспорт России занял 50-е место в рейтинге стран по количеству доступных безвизовых направлений

Паспорт России занял 50-е место в рейтинге стран по количеству доступных безвизовых направлений
Агентство «Москва» / Сергей Ведяшкин

Российский паспорт занял 50-е место в рейтинге документов различных стран, выстроенных по количеству доступных безвизовых направлений. Соответствующий перечень составила консалтинговая компания Henley & Partners.

Паспорт РФ опустился на одну строчку. Сейчас его обладатели могут путешествовать по 119 государствам, не оформляя визу. Свою позицию Россия потеряли из-за изменений в правилах передвижения граждан других стран, передает РБК.

Лидером рейтинга стал паспорт Японии, граждане этой страны могут без визы въехать на территорию 193 стран. Документы Южной Кореи и Сингапура разделили вторую строчку.

визы паспорт рейтинг Россия
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