Паспорт России занял 50-е место в рейтинге стран по количеству доступных безвизовых направлений

Российский паспорт занял 50-е место в рейтинге документов различных стран, выстроенных по количеству доступных безвизовых направлений. Соответствующий перечень составила консалтинговая компания Henley & Partners.
Паспорт РФ опустился на одну строчку. Сейчас его обладатели могут путешествовать по 119 государствам, не оформляя визу. Свою позицию Россия потеряли из-за изменений в правилах передвижения граждан других стран, передает РБК.
Лидером рейтинга стал паспорт Японии, граждане этой страны могут без визы въехать на территорию 193 стран. Документы Южной Кореи и Сингапура разделили вторую строчку.