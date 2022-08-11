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Пашковский оценил вероятность применения Вашингтоном ядерного оружия

Пашковский оценил вероятность применения Вашингтоном ядерного оружия
Ludmila Pakhomova/Russian Look/Global Look Press

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский, комментируя заявление дипломата Андрея Белоусова о том, что НАТО может найти оправдание применению ядерного оружия, заявил, что не стоит недооценивать решимость США.

«Вообще, США давно разместили свои вооружения, в том числе ядерные, на Европейском континенте. Это касается не только Германии и Италии, оккупированных после Второй мировой войны, но и союзников США: Великобритании, Бельгии, Нидерландов», — рассказал он в интервью телеканалу «360».

Пашковский отметил, что сейчас Вашингтон пытается обвинить Россию якобы в намерении использовать стратегические вооружения, однако единственные, кого нужно контролировать в этом вопросе — это США. Это единственная страна, применившая ядерное оружие против мирного населения, добавил эксперт.

Аналитик напомнил, что для применения ядерного оружия Россией определены четкие условия — поступление достоверной информации о старте баллистических ракет по территории РФ, а также угроза суверенитету и национальной безопасности страны.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США на протяжении всей своей истории «разоряли, убивали, жили за счет других стран», сообщило издание Argumenti.ru.

НАТО пашковский Россия США ядерное оружие
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