Пашковский оценил вероятность применения Вашингтоном ядерного оружия

«Вообще, США давно разместили свои вооружения, в том числе ядерные, на Европейском континенте. Это касается не только Германии и Италии, оккупированных после Второй мировой войны, но и союзников США: Великобритании, Бельгии, Нидерландов», — рассказал он в интервью телеканалу «360».