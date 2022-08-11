Пашковский оценил вероятность применения Вашингтоном ядерного оружия

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский, комментируя заявление дипломата Андрея Белоусова о том, что НАТО может найти оправдание применению ядерного оружия, заявил, что не стоит недооценивать решимость США.
«Вообще, США давно разместили свои вооружения, в том числе ядерные, на Европейском континенте. Это касается не только Германии и Италии, оккупированных после Второй мировой войны, но и союзников США: Великобритании, Бельгии, Нидерландов», — рассказал он в интервью телеканалу «360».
Пашковский отметил, что сейчас Вашингтон пытается обвинить Россию якобы в намерении использовать стратегические вооружения, однако единственные, кого нужно контролировать в этом вопросе — это США. Это единственная страна, применившая ядерное оружие против мирного населения, добавил эксперт.
Аналитик напомнил, что для применения ядерного оружия Россией определены четкие условия — поступление достоверной информации о старте баллистических ракет по территории РФ, а также угроза суверенитету и национальной безопасности страны.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США на протяжении всей своей истории «разоряли, убивали, жили за счет других стран», сообщило издание Argumenti.ru.