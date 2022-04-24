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    Пасхальная открытка из осколков боеприпасов появится возле Свято-Успенского храма в Рубежном

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пасхальная открытка из осколков боеприпасов появится возле Свято-Успенского храма в Рубежном

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    pexels.com

    Сторож Свято-Успенского храма в Рубежном Сергей Сорокин
    собирает осколки боеприпасов с территории церкви, чтобы выложить из них
    пасхальную открытку.

    «Отец Арсений, настоятель храма Матроны Московской (в
    Рубежном), благословил меня на создание большой пасхальной открытки. Я обхожу
    территорию, собираю осколки. Из этих осколков планируется выложить надпись:
    “Христос воскрес 2022″», — пояснил он Луганскому Информационному
    Центру    .

    По его словам, настоятеля храма, давшего благословение на
    создание надписи, ранило двумя осколками в район лопатки и одним около копчика во время одного из обстрелов. Сергей Сорокин добавил, что священника уже прооперировали и сейчас он лечится в
    Луганске.

    Спецоперация ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины
    началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее ответом на многолетние
    притеснения Киевом жителей Донбасса, защита которых является главной задачей российских
    военных.

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