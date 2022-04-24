Пасхальная открытка из осколков боеприпасов появится возле Свято-Успенского храма в Рубежном

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Сторож Свято-Успенского храма в Рубежном Сергей Сорокин
собирает осколки боеприпасов с территории церкви, чтобы выложить из них
пасхальную открытку.
«Отец Арсений, настоятель храма Матроны Московской (в
Рубежном), благословил меня на создание большой пасхальной открытки. Я обхожу
территорию, собираю осколки. Из этих осколков планируется выложить надпись:
“Христос воскрес 2022″», — пояснил он Луганскому Информационному
Центру.
По его словам, настоятеля храма, давшего благословение на
создание надписи, ранило двумя осколками в район лопатки и одним около копчика во время одного из обстрелов. Сергей Сорокин добавил, что священника уже прооперировали и сейчас он лечится в
Луганске.
Спецоперация ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины
началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее ответом на многолетние
притеснения Киевом жителей Донбасса, защита которых является главной задачей российских
военных.