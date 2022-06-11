Пасечник: строящийся в Луганске многофункциональный медцентр откроется в средине ноября

Луганский многофункциональный медицинский центр по оказанию помощи инфекционным больным начнет свою работу уже в средине ноября. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
По его словам, за все годы независимости Украина не вкладывала никаких средств в развитие сферы здравоохранения региона.
«Мы планируем закончить стройку к 1 ноября и этот объект сдать. Уже сейчас, я так понимаю, Министерство здравоохранения ЛНР занимается подбором и обучением медицинского персонала», — отметил Пасечник.
Глава республики подчеркнул, что благодаря помощи России уже 15 ноября медцентр начнет полноценно функционировать.