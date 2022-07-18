Пасечник сообщил о завершении формирования администраций в каждом населенном пункте ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что 18 июля завершилось формирование администраций в каждом населенном пункте республики. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.
Известно, что территория ЛНР была полностью освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса.
«Последний из освобожденных населенных пунктов Лисичанск сегодня возглавил Андрей Скорый. Он сам уроженец этого города, и участвовал в его освобождении», — отметил Пасечник.
Специальная операция по защите населения республик Донбасса продолжается с 24 февраля. Кампания направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.