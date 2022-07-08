Пасечник посетил освобожденный от украинских силовиков Лисичанск

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посетил освобожденный от подразделений ВСУ и нацбатов Лисичанск.
По имеющейся информации, он приехал в город вместе с командованием Народной милиции ЛНР и ВС РФ. Пасечник пообщался с местными жителями, заверив их, что в настоящее время власти республики делают все для скорейшего восстановления полноценной мирной жизни.
Отмечается, что на центральной площади Лисичанска была организована выставка боевой техники, которую бросили украинские военные в ходе отступления.