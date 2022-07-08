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Пасечник посетил освобожденный от украинских силовиков Лисичанск

Пасечник посетил освобожденный от украинских силовиков Лисичанск
Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посетил освобожденный от подразделений ВСУ и нацбатов Лисичанск.

По имеющейся информации, он приехал в город вместе с командованием Народной милиции ЛНР и ВС РФ. Пасечник пообщался с местными жителями, заверив их, что в настоящее время власти республики делают все для скорейшего восстановления полноценной мирной жизни.

Отмечается, что на центральной площади Лисичанска была организована выставка боевой техники, которую бросили украинские военные в ходе отступления.

лисичанск ЛНР пасечник
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