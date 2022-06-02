Партия «Яблоко»: Явлинский вернется в Россию после двухнедельного отпуска

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский не покинул Россию на фоне проведения Вооруженными силами РФ спецоперации на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.
По его словам, Явлинский уехал в отпуск. Основатель партии вернется «через две недели», подчеркнул Яковлев. Об этом он рассказал в ходе беседы с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что покинувшие Россию из-за спецоперации ВС РФ чиновники могли быть направлены за рубеж «специально». Таким образом пошутил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, пишет «Царьград».