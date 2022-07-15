Партия из 50 новых автобусов прибыла в Новосибирск

Как пишет информационно-аналитический портал «ЧС Инфо», 50 новых автобусов, которые прибыли в Новосибирск, это последняя часть из 150 автотранспортных единиц, приобретенных по лизинговому договору, пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Так, за два последних года муниципальное автотранспортное предприятие «Новосибгортранс» обзавелось 205 новыми автобусами.