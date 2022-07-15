Партия из 50 новых автобусов прибыла в Новосибирск

Автобусный парк Новосибирска пополнили 50 новых НЕФАЗов. А всего за два года на дороги города вышли 205 новых автобусов.
Как пишет информационно-аналитический портал «ЧС Инфо», 50 новых автобусов, которые прибыли в Новосибирск, это последняя часть из 150 автотранспортных единиц, приобретенных по лизинговому договору, пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Так, за два последних года муниципальное автотранспортное предприятие «Новосибгортранс» обзавелось 205 новыми автобусами.
Все новые машины работают на газомоторном топливе, имеют кондиционеры, навигационные системы, оборудованы системами бескондукторной оплаты проезда и видеонаблюдения. Также в автобусах имеются двойное остекление салона и теплоизолирующий пол, состоящий из сэндвич-панелей.
Новые машины буду курсировать по двум городским направлениям, соединяющим правый и левый берега или проходящим через центр Новосибирска, заключил градоначальник.