Новости0

Партия из 50 новых автобусов прибыла в Новосибирск

Партия из 50 новых автобусов прибыла в Новосибирск
prt scr youtube.com / Travel Together

Автобусный парк Новосибирска пополнили 50 новых НЕФАЗов. А всего за два года на дороги города вышли 205 новых автобусов.

Как пишет информационно-аналитический портал «ЧС Инфо», 50 новых автобусов, которые прибыли в Новосибирск, это последняя часть из 150 автотранспортных единиц, приобретенных по лизинговому договору, пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Так, за два последних года муниципальное автотранспортное предприятие «Новосибгортранс» обзавелось 205 новыми автобусами.

Все новые машины работают на газомоторном топливе, имеют кондиционеры, навигационные системы, оборудованы системами бескондукторной оплаты проезда и видеонаблюдения. Также в автобусах имеются двойное остекление салона и теплоизолирующий пол, состоящий из сэндвич-панелей.

Новые машины буду курсировать по двум городским направлениям, соединяющим правый и левый берега или проходящим через центр Новосибирска, заключил градоначальник.

лизинговый договор новосибирск новые автобусы
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.