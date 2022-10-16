Партия «Альтернатива для Германии» призывает запустить «Северный поток — 2»

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель предложила ввести в эксплуатацию российский газопровод «Северный поток — 2». Такое заявление немецкий политик сделала во время эфира на радиостанции Deutschlandfunk.
По словам Вайдель, против ФРГ ведется экономическая война, и в этом противостоянии Берлин рискует проиграть, если не согласится использовать «Северный поток — 2» и не попытается наладить диалог с Москвой. При этом вопрос референдумов о вхождении новых регионов в состав России не является проблемой Германии.
Экс-министр внутренних дел Германии, бывший председатель бундестага Вольфганг Шойбле также предостерег немцев от надежд на то, что Правительство Германии справиться и с энергокризисом, и с инфляцией.