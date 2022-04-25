Партию корюшки с опасными для человека личинками обнаружили в Ленобласти

Чтобы обеззаразить корюшку, партию заморозят при температуре –20 градусов не менее чем на 24 часа, или при –35 градусах на 15 часов. Ранее стало известно, что цены на эту рыбу в Санкт-Петербурге могут упасть на 40% во время майских праздников.