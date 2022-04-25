Партию корюшки с опасными для человека личинками обнаружили в Ленобласти

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Опасную для здоровья человека партию корюшки обнаружили в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе администрации Лаголовского сельского поселения.
Рыба была выловлена в Финском заливе неподалеку от города Приморска. В этой корюшке нашли жизнеспособные личинки нематоды семейства Anisakis. Употребление такой рыбы может обернуться для человека паразитарным заболеванием, говорится в сообщении.
Чтобы обеззаразить корюшку, партию заморозят при температуре –20 градусов не менее чем на 24 часа, или при –35 градусах на 15 часов. Ранее стало известно, что цены на эту рыбу в Санкт-Петербурге могут упасть на 40% во время майских праздников.
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