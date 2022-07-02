Пародистка Воробей рассказала о встрече с Галкиным в Израиле

Заслуженная артистка России, юмористка Елена Воробей поужинала с переехавшим в Израиль коллегой Максимом Галкиным.
Воробей приняла участие в выставке костюмов дизайнера Игоря Гуляева. Мероприятие проходило в медиахолле «Зарядье» в Москве.
В кулуарах кутюрье рассказал, как поживает его давняя подруга, народная артистка СССР Алла Пугачева. По словам Гуляева, она вместе с детьми планирует вернуться в Россию из Израиля.
Услышав от Гуляева о Примадонне, Воробей вспомнила о встрече с ее мужем. Коллеги поужинали в одном из ресторанов Израиля и обсудили дела. По словам артистки, Галкин вполне доволен своей жизнью за границей, пишет «Экспресс газета».
После переезда в Израиль Галкин неоднократно резко высказывался о России. При этом он активно зазывал русскоговорящих жителей средиземноморского государства на свои концерты. Сейчас же юморист объявил о выступлениях в Турции. Уже в конце июля он появится перед публикой в туристической Анталье.