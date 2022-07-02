Пародистка Воробей рассказала о встрече с Галкиным в Израиле

После переезда в Израиль Галкин неоднократно резко высказывался о России. При этом он активно зазывал русскоговорящих жителей средиземноморского государства на свои концерты. Сейчас же юморист объявил о выступлениях в Турции. Уже в конце июля он появится перед публикой в туристической Анталье.