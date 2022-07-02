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Пародистка Воробей рассказала о встрече с Галкиным в Израиле

Пародистка Воробей рассказала о встрече с Галкиным в Израиле
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Заслуженная артистка России, юмористка Елена Воробей поужинала с переехавшим в Израиль коллегой Максимом Галкиным.

Воробей приняла участие в выставке костюмов дизайнера Игоря Гуляева. Мероприятие проходило в медиахолле «Зарядье» в Москве.

В кулуарах кутюрье рассказал, как поживает его давняя подруга, народная артистка СССР Алла Пугачева. По словам Гуляева, она вместе с детьми планирует вернуться в Россию из Израиля.

Услышав от Гуляева о Примадонне, Воробей вспомнила о встрече с ее мужем. Коллеги поужинали в одном из ресторанов Израиля и обсудили дела. По словам артистки, Галкин вполне доволен своей жизнью за границей, пишет «Экспресс газета».

После переезда в Израиль Галкин неоднократно резко высказывался о России. При этом он активно зазывал русскоговорящих жителей средиземноморского государства на свои концерты. Сейчас же юморист объявил о выступлениях в Турции. Уже в конце июля он появится перед публикой в туристической Анталье.

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