«Парнас»: Касьянов покинул Россию

Глава Партии народной свободы («Парнас«) Михаил Касьянов уехал из России. Об этом сообщил член бюро политсовета партии Константин Мерзликин.
Представитель «Парнаса» в беседе с РИА Новости указал, что сейчас Касьянов не находится на территории России. Мерзликин отметил, что не знает, где политик и когда вернется.
Причины отъезда Касьянова однопартиец уточнить не смог. Он отметил, что речь может идти о возможных личных причинах.
Касьянов известен своими резко критическими заявлениями о политике власти в стране. Об этом пишет «Царьград».