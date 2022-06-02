Новости0

«Парнас»: Касьянов покинул Россию

«Парнас»: Касьянов покинул Россию
wikipedia.org / Denis Fedorko / CC BY-SA 4.0

Глава Партии народной свободы («Парнас«) Михаил Касьянов уехал из России. Об этом сообщил член бюро политсовета партии Константин Мерзликин.

Представитель «Парнаса» в беседе с РИА Новости указал, что сейчас Касьянов не находится на территории России. Мерзликин отметил, что не знает, где политик и когда вернется.

Причины отъезда Касьянова однопартиец уточнить не смог. Он отметил, что речь может идти о возможных личных причинах.

Касьянов известен своими резко критическими заявлениями о политике власти в стране. Об этом пишет «Царьград».

касьянов парнас политик
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.