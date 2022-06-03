Парламентарий Бутина выступила за нивелирование дистанции между властью и народом в России

«К сожалению, дистанция между депутатами и населением, которое они, кстати говоря, представляют в различных органах власти, сегодня все еще существует. Но ведь мы и работаем для того, чтобы постепенно ломать все границы и стереотипы, так?» — задалась вопросом народная избранница.