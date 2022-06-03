Парламентарий Бутина выступила за нивелирование дистанции между властью и народом в России

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина считает одной из приоритетных своих задач сокращение дистанции между властью и населением. Об этом она заявила в соцсетях.
«К сожалению, дистанция между депутатами и населением, которое они, кстати говоря, представляют в различных органах власти, сегодня все еще существует. Но ведь мы и работаем для того, чтобы постепенно ломать все границы и стереотипы, так?» — задалась вопросом народная избранница.
Бутину зачастую относят к депутатам так называемой новой волны. Последних характеризует близость к простому населению, активная позиция в вопросах решения проблем жителей страны, а также реализация озвученных тезисов на практике в кратчайшие сроки.
Ярким примером такого сближения с народом стала игра «Депутат для региона: как выстроить эффективную систему решения проблем граждан» для студентов ВятГАТУ и ВятГУ в городе Кирове, проведенная Бутиной и ее помощником Камилом Габдуллиным. В рамках мероприятия студенты предложили массу вариантов для выстраивания продуктивного взаимодействия между депутатами и жителями регионов.
Мониторинг за деятельностью народных избранников новой волны осуществляет Экспертный институт социальных исследований.