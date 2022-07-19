Новости02

Парламент Литвы рассмотрит инициативу о запрете бизнес-отношений с Россией

Парламент Литвы рассмотрит инициативу о запрете бизнес-отношений с Россией
globallookpress.com/Zygimantas Gedvila via www.imago/www.imago-images.de

В комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне поступило предложение запретить на законодательном уровне местным предпринимателям сотрудничать с потенциальными партнерами из России в торгово-экономической сфере.

Такой информацией с журналистами поделился председатель комитета Лауринас Касчюнас во вторник, 19 июля.

«На ближайшем заседании комитета планируем рассмотреть не только это предложение, но и заслушать анализ о влиянии России на нашу экономику и то, как обеспечить контроль над этим влиянием», — добавил он.

С инициативой запретить бизнес-отношения с РФ выступил депутат литовского парламента от Союза либералов Раймундас Лопата. По его словам, местному бизнесу потребуется три месяца, чтобы оформить юридические формальности о прекращении своей деятельности.

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ранее назвал антироссийские санкции непродуктивными, сообщает «ФедералПресс».

бизнес Литва предприниматели сейм сотрудничество торгово-экономические связи
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.