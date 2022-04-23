Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО

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Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО. Об
этом сообщается на официальном сайте финского парламента, передает URA.RU.
«Большинство депутатов положительно отнеслись к вступлению
Финляндии в НАТО. Также было сочтено желательным, чтобы Финляндия подала заявку
на членство вместе со Швецией», — сказано в официальном заявлении.
Ранее, 21 ноября, появилась информация о том, что власти Финляндии
планируют подать заявку на членство в НАТО в ближайшие недели. Об этом заявил зампредседателя комитета по иностранным делам финского парламента, бывший глава МИД Финляндии
Эркки Туомиоя.
Однако дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО набирает обороты по
мере продолжения специальной военной операции на Украине. Так,
российские власти негативно оценили идею присоединения к НАТО двух новых
членов.
В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал
вступление Швеции и Финляндии в Альянс экзистенциальной угрозой для страны. По
мнению зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, Москва должна быть
готова к агрессивным действиям НАТО на фоне попыток расширить присутствие у
российских границ.