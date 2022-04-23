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    Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО

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    pixabay.com

    Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО. Об
    этом сообщается на официальном сайте финского парламента, передает URA.RU.

    «Большинство депутатов положительно отнеслись к вступлению
    Финляндии в НАТО. Также было сочтено желательным, чтобы Финляндия подала заявку
    на членство вместе со Швецией», — сказано в официальном заявлении.

    Ранее, 21 ноября, появилась информация о том, что власти Финляндии
    планируют подать заявку на членство в НАТО в ближайшие недели. Об этом заявил зампредседателя комитета по иностранным делам финского парламента, бывший глава МИД Финляндии
    Эркки Туомиоя.

    Однако дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО набирает обороты по
    мере продолжения специальной военной операции на Украине. Так,
    российские власти негативно оценили идею присоединения к НАТО двух новых
    членов.

    В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал
    вступление Швеции и Финляндии в Альянс экзистенциальной угрозой для страны. По
    мнению зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, Москва должна быть
    готова к агрессивным действиям НАТО на фоне попыток расширить присутствие у
    российских границ.

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