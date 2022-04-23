Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО

Ранее, 21 ноября, появилась информация о том, что власти Финляндии

планируют подать заявку на членство в НАТО в ближайшие недели. Об этом заявил зампредседателя комитета по иностранным делам финского парламента, бывший глава МИД Финляндии

Эркки Туомиоя.