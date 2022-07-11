[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Парк Тысячелетия LuisaSan-Feliche0508



В Казани очень много красивых мест. Одним из них является парк Тысячелетия, расположенный в центре города, на пересечении улицы Петербургской и улицы Артема Айдинова. Кроме того, Парк проходит вдоль озера Кабан. У этого места есть и другое название – Парк Миллениум. Следует сказать несколько слов об этом удивительном месте. В дореволюционный период здесь стол Георгиевский храм. Он был построен в начале XVIII столетия во времена правления Петра Великого. Этот район города часто затапливало. Причиной этого являлось близкое расположение одного из красивейших озер Казани – Кабана. Сам парк был благоустроен в начале 2000-х годов. Здания, которые стояли в этом месте, так сильно обветшали, что их пришлось сносить. Вместо них территорию начали засаживать разными деревьями с целью озеленения и приведения её в порядок. Все это заняло не больше пары-тройки месяцев. И в результате теперь все могут любоваться роскошными липами, рябинами, березами, голубыми елями, кленами. Осенью здесь настоящий фестиваль красок! В августе 2005 года парк был, наконец, открыт. В этот же день проходило празднование тысячелетия Казани. Парк Тысячелетия – уютное место для отдыха в центре города. Дорожки выложены брусчаткой, через каждый 15 метров стоят лавочки. Несмотря на то, что парк новый и не слишком большой, здесь есть что посмотреть: ограда вдоль парка украшена зилантами – мифическими существами из казанских сказок и преданий, он является символом города; в центре парка стоит памятник средневековому поэту Кул Гали; главная площадь парка летом представляет собой буйство цветов, клумбы с ними расположены повсюду, радуя глаз; также здесь можно увидеть большой красивый фонтан, названный в честь озера неподалеку – “Казан”. Отличительной чертой парка является весеннее цветение яблонь, на фоне которых можно устраивать яркие фотосессии. Совсем рядом с парком можно найти небольшие кафе, где можно посидеть всей семьей. В парке частенько проводятся разнообразные мероприятия, посвященные праздничным дням, а также фестивали. В общем, казанский парк Тысячелетия является очень уютным местом для отдыха, для прогулок как летом, так и осенью; островком спокойствия и гармонии в центре шумного города. Этот современный парк пока не известен широким массам, поэтому в этом месте пока не так многолюдно, как в Казанском Кремле или на Кремлевской набережной. Это большой плюс. Можно гулять, не торопясь, любоваться на озеро Кабан и видами на город. Парк Тысячелетия- уникальное творение и украшение города.



Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)