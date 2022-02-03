Парикмахер рассказала о быстром загрязнении волос из-за сального налета

Парикмахер рассказала о быстром загрязнении волос из-за сального налета Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Въевшийся в волосы сальный налет может быть причиной их быстрого загрязнения и вымывания краски, сообщила в TikTok сотрудница салона красоты по имени Крисси (Chrissy).

Многие люди страдают от быстрого загрязнения волос, преждевременного вымывания из них краски, отмечает специалист. Кроме того, влажные локоны могут казаться более мягкими, чем высохшие

Причиной этих проблем с волосами может оказаться въевшийся сальный налет, заявила Криси. На видео девушка проводит ножницами вдоль пряди своей клиентки, от чего на инструменте остается белое вещество. Такой налет является следствием некачественного мытья головы, объяснила парикмахер.

Ролик за сутки набрал более 1,7 млн просмотров и около 40 тыс. лайков. В комментариях пользователи посоветовали мыть волосы осветляющим шампунем и не жалеть средства на профессиональные шампуни и кондиционеры.

 
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