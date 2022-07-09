Параллельный импорт в Россию ноутбуков Asus, Acer и HP буксует, а зато ноутбуки Apple ввозятся в страну с июня. В чем причина?

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Как пишут «Известия» со ссылкой на различные источники, параллельный импорт ноутбуков ведущих мировых брендов в Россию пока не запускается. Ввозить такие компьютеры импортеры опасаются из-за непредсказуемой конъюнктуры спроса. А еще есть проблемы с гравировкой клавиатуры. При этом ПК от Apple в страну поступают уже с июня.





О том, что продавцам электроники и сотрудничающих с ними посредникам пока не удалось наладить параллельный импорт в РФ нетбуков ведущих мировых брендов (HP, Acer, Asus и других), рассказал менеджер одного из дистрибьюторов. Источник в крупной розничной сети подтвердил это, отметив, что его компания сейчас распродает запасы, образовавшиеся в начале года. Менеджер одного из производителей компьютерной техники тоже говорит об отсутствии завоза массовых моделей ноутбуков. Сейчас речь идет в лучшем случае о нескольких сотнях завезенных устройств этого вендора, полноценным импортом это назвать нельзя, констатирует он. По его прогнозу, запасов лэптопов российским ретейлерам хватит до конца лета.

В перечне товаров, которые Минпромторг разрешает завозить в Россию по параллельному импорту, — продукция Acer, Asus, Dell, Lenovo и др. При этом параллельный ввоз в Россию ноутбуков Apple MacBook уже начался. В магазины официального ритейлера Apple Re:Store устройства доставляют с июня, рассказали «Известиям» в управляющей ими Inventive Retail Group. Они есть в сетях «М.Видео – Эльдорадо», на Wildberries и в других крупных интернет-магазинах.

По словам одного из экспертов, продажи премиальных ноутбуков Apple рентабельнее — выгоднее привезти в Россию дорогой компьютер, чем более дешевую модель китайского или тайваньского бренда. К тому же у MacBook своя стабильная и лояльная покупательская аудитория.





Менеджер одного из производителей электроники согласен: спрогнозировать спрос на те или иные модели ноутбуков под Windows значительно сложнее, чем на Apple. К тому же на складах остались запасы этих компьютеров. Очевидно, Apple тщательнее управляла поставками и не допускала скопления излишков, предположил менеджер одного из вендоров.

Для пользователей проблема с отсутствием параллельного импорта заключается в невозможности приобрести конкретное устройство по приемлемой для них цене, заметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В частности, участники рынка говорят о дефиците игровых ноутбуков.

В России спрос на компьютерную технику значительно сократился. Во втором квартале 2022 года было реализовано 528 тыс. ПК (лэптопов и десктопов) — это на 40% меньше, чем в первом квартале, подсчитал один из игроков рынка.

По оценке аналитиков МТС, во втором квартале 2022 года в России было продано на 15% меньше ноутбуков, чем в апреле–июне 2021 года. Такое снижение продаж обусловлено как дефицитом устройств, так и сокращением покупательской способности населения и желанием сэкономить, прокомментировал ситуацию сотрудник одного из ретейлеров. Его коллега, чья компания также пока не закупает ноутбуки по параллельному импорту, утверждает, что ввозу препятствуют и трудности с предпродажной подготовкой.

«Сложности связаны с нанесением гравировки на клавиатуру. Во многих странах продаются ноутбуки только с английскими буквами на клавишах — для продажи таких лэптопов в России придется наносить на них русские. Это дополнительно усложняет логистику, увеличивает время доставки и стоимость гаджетов. Нужно искать сервисные центры, которые смогут в кратчайшие сроки за небольшие деньги наносить гравировку на десятки тысяч устройств в месяц — это не так просто», — объяснил источник.

По мнению Дениса Кускова, параллельный импорт ноутбуков, предназначенных для работы с Windows, в ближайшее время всё-таки начнется. «Складские запасы ритейлеров всё-таки не вечны. При этом спрос на ноутбуки возникнет в конце лета — начале осени в период подготовки к учебе школьников и студентов», — уточнил специалист.