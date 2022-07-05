Параллельный импорт поможет Lego вновь появиться на полках российских магазинов

Знаменитый конструктор Lego вновь будет продаваться в России благодаря механизму параллельного импорта.
В Минпромторге отметили, что аналогичное решение принято по продуктам BMW и Siemens. Соответствующая заявка уже направлена в Минюст.
«Включены компании Siemens, BMW – те, кто демонстрирует свою позицию и не поставляет свою продукцию на наш рынок», – сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
Из списка, легализующего параллельный импорт, исключены некоторые производители, не покинувшие российский рынок и продолжающие наполнять его своими товарами собственными силами. В их число вошли Duracell, Merries и Wilo, уточняет «ФедералПресс».