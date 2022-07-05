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Параллельный импорт поможет Lego вновь появиться на полках российских магазинов

Параллельный импорт поможет Lego вновь появиться на полках российских магазинов
Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Знаменитый конструктор Lego вновь будет продаваться в России благодаря механизму параллельного импорта. 

В Минпромторге отметили, что аналогичное решение принято по продуктам BMW и Siemens. Соответствующая заявка уже направлена в Минюст. 

«Включены компании Siemens, BMW – те, кто демонстрирует свою позицию и не поставляет свою продукцию на наш рынок», – сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

Из списка, легализующего параллельный импорт, исключены некоторые производители, не покинувшие российский рынок и продолжающие наполнять его своими товарами собственными силами. В их число вошли Duracell, Merries и Wilo, уточняет «ФедералПресс». 

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RusNewsToday24
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