параллельный импорт заработал в российских кинотеатрах

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Кинотеатр «Москва», расположенный во Владивостоке, творчески подошёл к вопросу санкций, которые касаются ухода зарубежных компаний с российского рынка и запрета трансляций их фильмов.

На афишах появились анонсы фильмов «Летучая мышь» и «Синий ёжик-2»: так кинотеатр переименовал новые голливудские ленты «Бэтмен» и «Соник-2 в кино».

Лицензированные копии этих фильмов в России не выпускались, однако недавно в нашей стране легализовали параллельный импорт, который, как пишет источник, заработал и в кинотеатрах.





Ранее владельцы кинотеатров России заявили о возвращении индустрии в «тёмные времена». Согласно данным Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), падение сборов российских кинотеатров усиливается.

Уже в июне в российских кинотеатрах будут транслироваться отреставрированные версии советских мультфильмов «Приключения Буратино», «Чиполлино» и «Тайна третьей планеты».