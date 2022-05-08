Параллельный импорт не позволит завозить технику в Россию в прежних объёмах. Цены вырастут на 50% по сравнению с февральскими

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Параллельный импорт вряд ли позволит поставлять технику в Россию в прежних объемах, о чем заявил один из информаторов авторитетного издания Forbes, работающий в крупной торговой сети. Ни в одной стране мира нельзя будет купить миллион смартфонов одной партией и отправить их в Россию без разрешения правообладателя. То есть товары будут поставляться мелкими партиями, что не позволит строить системный бизнес.

Также не стоит забывать, что ввезённая из других стран техника является адаптированной под рынки стран (например, предустановленное ПО на разных языках). Кроме того, в случае с параллельным импортом такую технику может быть невозможно легально отремонтировать в России.

«Эту ответственность берут на себя сами производители. В случае с параллельным импортом непонятно, как это будут решать импортеры, ведь нести ответственность за нарушения будут продавцы», — отметил глава Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.





Напомним, 6 мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию. В него вошли часы Apple Watch, игровые приставки, смартфоны Apple и Samsung и другие товары — всего 56 категорий.

Аналитики полагают, что после легализации параллельного импорта цены на технику для потребителей могут вырасти на 50% по сравнению с периодом до начала спецоперации. Из-за укрепления рубля стоимость техники может снизиться по сравнению с апрелем, однако все равно останется высокой относительно февральских цен. Ввозить товары можно будет через Казахстан, Китай, Киргизию и Армению.

Кроме того, для конечного потребителя будет еще и наценка в связи с логистическими расходами. Чтобы снизить издержки и расходы, магазины, скорее всего, начнут отказываться от собственного импорта: они будут искать партнера-дистрибутора, который будет нести часть расходов.