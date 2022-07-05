Парадоксально, но даже классическая «Нива» (Niva Legend), выпускающаяся 45 лет, не будет полностью импортозамещенной

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Обновленная Lada Niva будет импортозамещена на 95%, сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах международной выставки «Иннопром».

«Порядка 95%», — ответил он на вопрос об импортозамещении автомобиля Niva. «Это одна из самых высоколокализованных производимых в нашей стране моделей. И, во-первых, этот уровень сохранится, а во-вторых, еще какие-то дополнительные элементы будут производиться на территории Российской Федерации в этом оставшемся пятипроцентном промежутке», — добавил Соколов.

По его словам, производство Niva Legend будет запущено в течение 10 дней, а Niva Travel — в августе. К концу лета ожидается, что АвтоВАЗ будет производить три модели: Niva Legend, Niva Travel, Lada Granta Classic 2022. Напомним, ВАЗ-2121 «Нива» пошел в серию 5 апреля 1977 года. За 45 лет производства автомобиль несколько раз модернизировался, но конструкция принципиальных изменений не претерпела.