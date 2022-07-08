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Папа Римский планирует посетить Украину в августе

Папа Римский планирует посетить Украину в августе
Global look press/Wiese

Папа Римский Франциск может в августе этого года приехать на Украину с рабочим визитом, если это будет иметь положительные результаты. Об этом заявил Глава внешнеполитического ведомства Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер.

«Папа убежден, что если бы он смог совершить визит, то это имело бы положительные результаты. Он сказал, что поедет на Украину, и всегда проявлял желание посетить Москву, а также встретиться с российскими властями», — сказал представитель Ватикана в эфире телеканала Rai1.

Он также добавил, что точные сроки поездки определяться чуть позже. Это будет зависеть от результатов визита в Канаду и от самочувствия самого понтифика.

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RusNewsToday24
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