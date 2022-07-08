Папа Римский планирует посетить Украину в августе

«Папа убежден, что если бы он смог совершить визит, то это имело бы положительные результаты. Он сказал, что поедет на Украину, и всегда проявлял желание посетить Москву, а также встретиться с российскими властями», — сказал представитель Ватикана в эфире телеканала Rai1.