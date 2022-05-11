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    Папа Римский встретился с женами членов нацбатальона «Азов»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Папа Римский встретился с женами членов нацбатальона «Азов»

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    Global look press/Wiese

    Папа Римский Франциск встретился с женами двух членов нацбатальона «Азов»*, которые находятся на территории блокированного завода «Азовсталь».

    О прошедшей встрече сообщило итальянское издание Askanews. Папа Римский встретился с супругами Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка, их сопровождал посол Украины при Ватикане Андрей Юраш.

    Женщины передали понтифику два письма и фотографии, в одном из посланий содержится призыв к освобождению «Азова»* с территории мариупольской промзоны. Папу Римского попросили оказать посредничество для эвакуации членов украинского нацбата.

    Российская сторона регулярно открывала гумкоридоры для эвакуации гражданских с «Азовстали». Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отмечал, что благодаря усилиям РФ совместно с ООН 7 мая завершена операция по эвакуации гражданских с территории завода, удалось спасти более 50 человек.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    * Против членов организации в России возбуждены уголовные дела

    • * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
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