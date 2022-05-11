Папа Римский встретился с женами членов нацбатальона «Азов»

Российская сторона регулярно открывала гумкоридоры для эвакуации гражданских с «Азовстали». Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отмечал, что благодаря усилиям РФ совместно с ООН 7 мая завершена операция по эвакуации гражданских с территории завода, удалось спасти более 50 человек.