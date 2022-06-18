«Папа не должен мыться с ребенком в душе»: сексолог Миллер о признании дочери Байдена

Сексолог Александра Миллер дала оценку признаниям дочери президента США Джо Байдена о совместном приеме душа с отцом. Она подчеркнула, что такое поведение является неприемлемым.
«Папа не должен мыться с ребенком в душе. Вообще. Никогда. Неприемлемо, потому что, какой бы маленькой ни была, она помнит это», — сказала эксперт в беседе с «Известиями».
Кроме того, события из детства негативно сказались на психике Эшли Байден — у нее есть склонность к отношениям со взрослыми мужчинами, и, вероятно, компульсивное сексуальное расстройство, полагает Миллер.
Сексолог напомнила, что в Сети давно обратили внимание на многочисленные фотографии Байдена в окружении юных девушек и «неоднозначные» объятия с детьми.