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«Папа не должен мыться с ребенком в душе»: сексолог Миллер о признании дочери Байдена

«Папа не должен мыться с ребенком в душе»: сексолог Миллер о признании дочери Байдена
globallookpress.com / Chris Kleponis

Сексолог Александра Миллер дала оценку признаниям дочери президента США Джо Байдена о совместном приеме душа с отцом. Она подчеркнула, что такое поведение является неприемлемым.

«Папа не должен мыться с ребенком в душе. Вообще. Никогда. Неприемлемо, потому что, какой бы маленькой ни была, она помнит это», — сказала эксперт в беседе с «Известиями».

Кроме того, события из детства негативно сказались на психике Эшли Байден — у нее есть склонность к отношениям со взрослыми мужчинами, и, вероятно, компульсивное сексуальное расстройство, полагает Миллер.

Сексолог напомнила, что в Сети давно обратили внимание на многочисленные фотографии Байдена в окружении юных девушек и «неоднозначные» объятия с детьми.

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