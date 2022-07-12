«Паны косятся на Калининград»: Сатановский предупредил о главной опасности Польши для всех граничащих стран

«Не зря все-таки в результате прошлых вспышек польских амбиций от этой страны на карте ничего не осталось — поделили ее соседи и правильно сделали. Вот уж, кто для всех, кому не повезло с ней рядом оказаться, по-настоящему опасен, так это Польша, когда начинают бурлить в ней старые дрожжи!» — подытожил эксперт.