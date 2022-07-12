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«Паны косятся на Калининград»: Сатановский предупредил о главной опасности Польши для всех граничащих стран

«Паны косятся на Калининград»: Сатановский предупредил о главной опасности Польши для всех граничащих стран
wikipedia.org / Mil.ru / CC BY 4.0

Политолог Евгений Сатановский пришел к выводу, что Польша, если бы у нее были возможности, непременно бы попыталась «расчленить» Россию, к чему накануне призывал польский экс-президент Лех Валенска. У Варшавы и раньше возникали желания уничтожать русских, евреев, цыган и немцев, добавил он.

«Дай им шанс с Россией поэкспериментировать, тут на каждом шагу будет не Освенцим, так Треблинка, не Треблинка, так Собибор, не варшавское гетто, так лодзинское», — рассказал Евгений Сатановский.

globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukraine Presi
globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukraine Presi

 Как считает эксперт, Польша ведет себя по отношению к Украине как падальщик, кружа постоянно вокруг, но при этом косо поглядывая на Калининград.

Prt Scr youtube.com/Россия
Prt Scr youtube.com/Россия

 «Не зря все-таки в результате прошлых вспышек польских амбиций от этой страны на карте ничего не осталось — поделили ее соседи и правильно сделали. Вот уж, кто для всех, кому не повезло с ней рядом оказаться, по-настоящему опасен, так это Польша, когда начинают бурлить в ней старые дрожжи!» — подытожил эксперт.

Евгений Сатановский, уверен, что все попытки обустроить собственное государство не обернуться для Польши успехом, и рано или поздно Варшава доведет отношения с соседями до точки кипения.

варшава евгений сатановский Киев польша и россия польша и украина
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