«Паны косятся на Калининград»: Сатановский предупредил о главной опасности Польши для всех граничащих стран

Политолог Евгений Сатановский пришел к выводу, что Польша, если бы у нее были возможности, непременно бы попыталась «расчленить» Россию, к чему накануне призывал польский экс-президент Лех Валенска. У Варшавы и раньше возникали желания уничтожать русских, евреев, цыган и немцев, добавил он.
«Дай им шанс с Россией поэкспериментировать, тут на каждом шагу будет не Освенцим, так Треблинка, не Треблинка, так Собибор, не варшавское гетто, так лодзинское», — рассказал Евгений Сатановский.
Как считает эксперт, Польша ведет себя по отношению к Украине как падальщик, кружа постоянно вокруг, но при этом косо поглядывая на Калининград.
«Не зря все-таки в результате прошлых вспышек польских амбиций от этой страны на карте ничего не осталось — поделили ее соседи и правильно сделали. Вот уж, кто для всех, кому не повезло с ней рядом оказаться, по-настоящему опасен, так это Польша, когда начинают бурлить в ней старые дрожжи!» — подытожил эксперт.
Евгений Сатановский, уверен, что все попытки обустроить собственное государство не обернуться для Польши успехом, и рано или поздно Варшава доведет отношения с соседями до точки кипения.