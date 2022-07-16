Пантелеймоновка в ДНР подверглась обстрелу со стороны ВСУ

Украинские националисты обстреляли жилые кварталы Пантелеймоновки в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 19.50 (время совпадает с мск – ред.) – н.п. Новгородское – н.п. Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров», — уточняется в сообщении.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что ВСУ совершили обстрел еще трех населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. В 19.05 выпущено четыре снаряда 152 мм по Новобахмутовке, в 19.15 – нанесен удар снарядом калибра 120 мм по поселку шахты «6/7» в Горловке. В 20.05 украинские националисты выпустили пять снарядов калибром 122 мм по Ясиноватой.