Пантелеймоновка в ДНР подверглась обстрелу со стороны ВСУ

В Telegram-канале ведомства отмечается, что ВСУ совершили обстрел еще трех населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. В 19.05 выпущено четыре снаряда 152 мм по Новобахмутовке, в 19.15 – нанесен удар снарядом калибра 120 мм по поселку шахты «6/7» в Горловке. В 20.05 украинские националисты выпустили пять снарядов калибром 122 мм по Ясиноватой.