Панин в интервью украинским СМИ резко высказался о россиянах

«Одни — мерзавцы, другие — подлецы, третьи — преступники, четвертые – идиоты. Естественно, есть люди неравнодушные, и те, которые против, и те, которые сопереживают. И люди, которые что-то говорят, но их ничтожно мало», – заявил артист.