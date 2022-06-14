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Панин в интервью украинским СМИ резко высказался о россиянах

Панин в интервью украинским СМИ резко высказался о россиянах
Global look press/Natalia Shakhanova

Актер Алексей Панин, прославившийся благодаря фильму «Жмурки», в очередной раз негативно высказался о россиянах.

Панин последние годы проживает в Испании и оттуда критикует соотечественников. Он дал интервью украинским СМИ, в котором выразил свое недовольство. 

«Одни — мерзавцы, другие — подлецы, третьи — преступники, четвертые – идиоты. Естественно, есть люди неравнодушные, и те, которые против, и те, которые сопереживают. И люди, которые что-то говорят, но их ничтожно мало», – заявил артист.

Панин заявил, что сейчас «наглухо» засел в Испании. В прессе его имя «мусолят», добавил актер. Иногда в СМИ появляется информация, что Панин «наговорил на статью», однако подтверждений этому не было. 

актер панин Россия
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