Панин в интервью украинским СМИ резко высказался о россиянах

Актер Алексей Панин, прославившийся благодаря фильму «Жмурки», в очередной раз негативно высказался о россиянах.
Панин последние годы проживает в Испании и оттуда критикует соотечественников. Он дал интервью украинским СМИ, в котором выразил свое недовольство.
«Одни — мерзавцы, другие — подлецы, третьи — преступники, четвертые – идиоты. Естественно, есть люди неравнодушные, и те, которые против, и те, которые сопереживают. И люди, которые что-то говорят, но их ничтожно мало», – заявил артист.
Панин заявил, что сейчас «наглухо» засел в Испании. В прессе его имя «мусолят», добавил актер. Иногда в СМИ появляется информация, что Панин «наговорил на статью», однако подтверждений этому не было.