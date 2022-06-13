...
Новости0

Панин рассказал о беседе с Лией Ахеджаковой об Украине

Панин рассказал о беседе с Лией Ахеджаковой об Украине
globallookpress/Genrietta Peryan

Актер Алексей Панин сообщил о своей беседе с народной артисткой России Лией Ахеджаковой. По словам звезды фильма «Жмурки», он обсуждал с коллегой события на Украине.

Панин признался, что считает звезду «Служебного романа» удивительным человеком. По его словам, артистка очень тепло с ним разговаривала и во всем его поддержала.

«И она мне говорит: “Леша, я не молчу. Вы не переживайте. Не только вам больно”. Она сказала, что была рада меня слышать. Она была очень трогательна», — рассказал он украинским журналистам.

Алексей Панин также высказался о своих творческих мечтах. Звезда «Жмурок» планирует уехать в США и покорить западный кинематограф.

актер ахеджакова панин
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Оптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.