Панин рассказал о беседе с Лией Ахеджаковой об Украине

Актер Алексей Панин сообщил о своей беседе с народной артисткой России Лией Ахеджаковой. По словам звезды фильма «Жмурки», он обсуждал с коллегой события на Украине.
Панин признался, что считает звезду «Служебного романа» удивительным человеком. По его словам, артистка очень тепло с ним разговаривала и во всем его поддержала.
«И она мне говорит: “Леша, я не молчу. Вы не переживайте. Не только вам больно”. Она сказала, что была рада меня слышать. Она была очень трогательна», — рассказал он украинским журналистам.
Алексей Панин также высказался о своих творческих мечтах. Звезда «Жмурок» планирует уехать в США и покорить западный кинематограф.