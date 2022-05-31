Панин после оскорблений в адрес России признался, что гордится быть русским

Актер Алексей Панин позволил себе резкие высказывания в адрес родины. Позже артист неожиданно заявил, что гордится своей национальностью.
Панин уже на протяжении нескольких лет живет за границей. Ранее от звезды фильма «Жмурки» можно было услышать критику празднования Дня Победы и осуждение спецоперации на Украине. Также он демонстративно заклеймил российский паспорт. В итоге в СМИ появились сообщения об артисте, который «плюет» в адрес родины.
После всех этих скандальных выходок актер начал демонстрировать совершенно иное поведение. Теперь же он утверждает, что гордится своей национальностью и тем, как «люди смотрят на русских, и они благодарны им». Панин отметил, что никогда не «плевал» на родину.
«Я не плюю в нормальных русских людей, которые живут по цивилизованным законам и правилам», — объяснил артист в своем Telegram-канале.
Резкие высказывания Панина в адрес России ранее прокомментировал известный дрессировщик Эдгард Запашный. Он напомнил, как артист ночевал в Риме в окружении бездомных.