Панихида по Жириновскому пройдет в Колонном зале..

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал «Дождю» о том, какими видит свои похороны:

Арно: Вы, как любой человек, не лишенный чувства юмора, наверняка задумывались о своих похоронах. Кто придет, какие государственные почести?

Жириновский: Я предполагаю, что панихида будет в Колонном зале, большой портрет в черной рамке. Гроб пронесут до старого здания университета, там на автомобиле на Новодевичье кладбище. И поминки в самом большом ресторане для всего народа, и на подушечках ордена.

Арно: Кого не позовете?

Жириновский: На панихиду никого не зовут. Все, кто хочет, приходят.

Дзядко: В каком качестве вас будут хоронить?

Жириновский: Смотря какая ситуация будет в стране. Как минимум, будет связано с каким-то органом власти.

Монгайт: То есть государственные почести будут точно?

Жириновский: Да. Я бы хотел артиллерийские залпы, и слезные речи.

Монгайт: Что бы вы хотели услышать?

Жириновский: Что я в чем-то олицетворял историю России конца ХХ-начала ХХI века, сумел так объясниться с народом, что миллионы людей голосовали десятки лет за меня и возглавляемую мной партию. К тому времени я, может, буду уже 7 раз кандидат в президенты.

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