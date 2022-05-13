Панель OLED 95 дюймов, 8К и 120 Гц. BOE показала телевизор недалекого будущего

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Как пишет китайский источник, компания BOE показала на домашнем рынке «первый в отрасли сверхбольшой OLED-дисплей с разрешением 8K». Это — прототип, о планах на массовое производство пока ничего не сообщается, но такие ТВ в недалеком будущем должны появиться в продаже. Пускай поначалу и по заоблачным ценам.





Сообщается, что разрешение 95-дюймового экрана OLED составляет 7680 х 4320 пикселей. Пиковая яркость — 800 кд/кв.м. Также поддерживается 10-битное представление цвета и технология HDR, цветовой охват – 99% пространства DCI-P3. Что касается кадровой частоты, то она составляет типичные для нынешних 4К-телевизоров 120 Гц.