Пандемия коронавируса: самое важное за 31 января

Редакция «Народных Новостей» продолжает собирать самые важные новости текущего дня о распространении коронавируса в России и мире.

Общая ситуация

Зафиксированы 124 070 новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией за последние 24 часа, говорится в ежедневном отчете оперштаба. За сутки полностью выздоровели 30 130 россиян. В государственные стационары госпитализированы 9090 новых пациентов. Зарегистрирован 621 летальный случай.

Новости

В России наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, однако власти пока не обсуждают введение федерального локдауна, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Говорить о централизованных ограничениях можно, когда количество госпитализаций в стуки достигнет отметки 20 000 человек, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

До конца сезона вряд ли появится новый штамм коронавируса, но осенью это возможно, полагает инфекционист Николай Малышев. По его словам, существует вероятность, что на смену «Омикрону» придет другая вариация.

Женщина из ЮАР около года болела коронавирусной инфекцией и даже не знала об этом, выяснили СМИ. В организме 22-летней пациентки, страдающей от ВИЧ-инфекции, развилось более 20 мутаций, но ей удалось справиться с болезнью.

Новый омикрон-штамм COVID-19 вызывает легкую форму пневмонии. К такому выводу пришли японские ученые.

Ситуация в мире

Во всем мире зарегистрированы свыше 375 млн случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. За время пандемии погибли более 5,6 млн человек.

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