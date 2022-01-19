Пандемия коронавируса: самое важное за 19 января

Актуальная статистика за прошедшие сутки в регионах России и другие важные новости от редакции издания «Народные Новости».

В России

За прошедшие 24 часа российские медики зафиксировали свыше 3,8 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Информацию об этом подтвердил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Лидером прироста заражений сегодня является Москва — 8795. Северная столица занимает второе место в антирейтинге. Число заразившихся коронавирусом в городе за последние сутки — 4382. За последние 24 часа в России вылечились от коронавируса 22,9 тыс. человек, скончавшихся — 698.

Новости

Быстрое распространение нового штамма «Омикрон», увеличение числа заболевших, вакцинация и ревакцинация — из-за пандемии COVID-19 мы попали в нестабильную, стрессовую ситуацию. Именно сейчас особенно важно следить за своим самочувствием и при необходимости сразу обращаться к специалистам, в том числе и психологам. О том, как побороть тревогу общаться с пожилыми родственниками и детьми о коронавирусе, рассказали сотрудники Московского института психоанализа (МИП).

Российская система здравоохранения уже предприняла все необходимые меры для борьбы с распространением омикрон-штамма ковида, никаких дополнительных мер предпринимать сегодня не нужно. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в среду по итогам круглого стола, посвященного омикрон-штамму, ссылаясь на мнение представителя Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелиты Вуйнович.

Локдаун из-за прихода в Россию омикрон-штамма вводить не нужно, однако надо повышать темпы и охваты вакцинацией и ревакцинацией, сообщил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

В мире

Более 334 млн человек по всему миру заразились COVID-19 с момента начала пандемии. За прошедшие сутки врачам удалось выявить более трех миллионов инфицированных, один миллион из них в США, 228 тыс. зараженных — в Италии, в Индии — 186 тыс. ковид-пациентов.

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